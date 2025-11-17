Offerte Black Friday
Travolta in bici nell'Oristanese, morta una 35enne tra Riola e Nuraxi

Cronaca
©Ansa

L'impatto è avvenuto intorno a mezzanotte e mezza. La vittima stava percorrendo la strada provinciale 292 quando, arrivata all'altezza di una rotonda, è stata urtata da un'auto. L'automobilista si è fermato a prestare soccorso

Scontro mortale nella notte nell’Oristanese, dove una donna di 35 anni a bordo di una bicicletta è stata travolta e uccisa da un’auto. L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte e mezza sulla strada provinciale 292 che collega Riola Sardo a Nuraxi. La vittima era in sella alla sua bici e percorreva la provinciale quando, arrivata all'altezza di una rotonda, per cause ancora non accertate è stata urtata da un'auto. A causa del violento impatto la donna è stata scaraventata sull'asfalto. L'automobilista si è subito fermato per soccorrerla e ha dato l'allarme. Sul posto il 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco ma la donna è morta sul colpo. I due mezzi sono stati sequestrati.

©Ansa

