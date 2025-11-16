Prende a martellate manager in auto pensando fosse amante della moglie

Pensa che sia l'amante della moglie e lo prende a martellate. Questa la versione dei fatti, al momento delle indagini, di una grave aggressione avvenuta a Frosinone ai danni di un dirigente d'azienda di passaggio nella cittadina ciociara. È accaduto venerdì sera nei pressi di una zona residenziale nella parte bassa di Frosinone. La vittima, manager di un'azienda bolognese, era arrivato in Ciociaria in visita ai familiari: ha 46anni ed è originario di Milano. Secondo la denuncia presentata questa mattina ai carabinieri, il manager ha sentito all'improvviso un uomo, italiano, che ha iniziato ad inveire contro di lui chiamandolo con un nome che non era il suo. Poi con un martello lungo 60 centimetri ha iniziato a colpire l'auto del malcapitato e si è scagliato contro di lui colpendolo al naso. I colpi dati contro l'auto hanno sfondato il parabrezza e alcuni pezzi di vetro si sono conficcati nell'occhio della vittima. Il 46enne è stato trasportato al Pronto Soccorso di Frosinone e qui sottoposto alle cure per rimuovere i frammenti di vetro dall'occhio. La prognosi è di 15 giorni. Contestualmente è partita la denuncia ai carabinieri che hanno identificato l'aggressore: si procede per il reato di lesioni personali. L'auto ha riportato danni ingenti ed è stata rimossa con un carro attrezzi.