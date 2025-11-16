Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Prende a martellate manager in auto pensando fosse amante della moglie

Cronaca
©Getty

Questa la versione dei fatti, al momento delle indagini, di una grave aggressione avvenuta a Frosinone ai danni di un dirigente d'azienda di passaggio nella cittadina ciociara

ascolta articolo

Pensa che sia l'amante della moglie e lo prende a martellate. Questa la versione dei fatti, al momento delle indagini, di una grave aggressione avvenuta a Frosinone ai danni di un dirigente d'azienda di passaggio nella cittadina ciociara. È accaduto venerdì sera nei pressi di una zona residenziale nella parte bassa di Frosinone. La vittima, manager di un'azienda bolognese, era arrivato in Ciociaria in visita ai familiari: ha 46anni ed è originario di Milano. Secondo la denuncia presentata questa mattina ai carabinieri, il manager ha sentito all'improvviso un uomo, italiano, che ha iniziato ad inveire contro di lui chiamandolo con un nome che non era il suo. Poi con un martello lungo 60 centimetri ha iniziato a colpire l'auto del malcapitato e si è scagliato contro di lui colpendolo al naso. I colpi dati contro l'auto hanno sfondato il parabrezza e alcuni pezzi di vetro si sono conficcati nell'occhio della vittima. Il 46enne è stato trasportato al Pronto Soccorso di Frosinone e qui sottoposto alle cure per rimuovere i frammenti di vetro dall'occhio. La prognosi è di 15 giorni. Contestualmente è partita la denuncia ai carabinieri che hanno identificato  l'aggressore: si procede per il reato di lesioni personali. L'auto ha riportato danni ingenti ed è stata rimossa con un carro attrezzi. 

Cronaca: Ultime notizie

Prende a martellate manager in auto pensando fosse amante della moglie

Cronaca

Questa la versione dei fatti, al momento delle indagini, di una grave aggressione avvenuta a...

Meteo, in arrivo un calo delle temperature di 10 gradi: quando e dove

Cronaca

Piogge e clima tipicamente autunnale su mezza Italia, ma dalla prossima settimana arriverà la...

Ischia, giovane calciatore ruba a casa dirigente società: preso

Cronaca

A Forio, uno dei sei comuni dell'isola, un ladro si è introdotto nell'appartamento del dirigente...

Venezia, delfino allontanato per metterlo al sicuro torna sei ore dopo

Cronaca

Grazie all'aiuto di un sonar, il cetaceo era stato "guidato" dalle imbarcazioni e si era ...

In gita solo con media del 7, caso di Ferrara apre polemica su budget

Cronaca

Protagonista del caso è l'istituto tecnico Einaudi. La dirigente spiega che coi fondi a...

Cronaca: i più letti