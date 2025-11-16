Ischia, giovane calciatore ruba a casa dirigente società: preso

Furto in appartamento singolare a Forio, uno dei sei comuni dell'isola di Ischia. Durante la notte un ladro si è introdotto nell'appartamento del dirigente sportivo dell'a.s.d. Real Forio, formazione che milita nel campionato di Eccellenza. L'uomo è con la moglie e quando si sveglia si accorge che ladri hanno preso 2mila euro in contanti divisi in banconote da 50 euro. I carabinieri della locale stazione analizzano i sistemi di video sorveglianza e cominciano ad avere sospetti. Il ladro agisce da solo e indossa un cappuccio. Quel modo di muoversi e quei vestiti, ai militari dell'Arma ricordano una persona che solitamente bazzica tra i luoghi di ritrovo giovanile della zona. Le indagini proseguono e il cerchio si chiude sempre più attorno a un sospettato che ha appena compiuto 21 anni ed è un calciatore della squadra Lacco Ameno, altro comune isolano. Il giovane tesserato viene rintracciato poche ore dopo nelle strade dello shopping dell'isola, a Chiaia di Forio. Il ragazzo indossa ancora gli indumenti utilizzati durante il furto e porta con sé una busta con all'interno alcuni capi di abbigliamento appena acquistati. Nelle tasche del giovane calciatore 1.400 euro in contanti (28 banconote da 50 euro). Il 21enne è stato denunciato mentre il denaro sarà restituito al legittimo proprietario.