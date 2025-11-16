Agguato in strada a Taranto, ferito un 35enne: aperte indagini

Agguato in strada a Taranto, dove un uomo è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco. La vittima, un 35enne del luogo già noto alle forze dell’ordine, è arrivato all'ospedale SS. Annunziata della città pugliese in codice rosso con la ferita di un proiettile alla gamba sinistra. Non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo è stato vittima di un agguato avvenuto in via Mediterraneo, nella borgata di Tramontone. Sull'episodio indagano i carabinieri del Nucleo investigativo che sono al lavoro per ricostruire dinamica e movente.