Roma, giovane morto cadendo da b&b, “Penzolava tenuto per le caviglie"

Prima la violenta lite all'interno della camera di un b&b della Capitale e poi il volo di circa dodici metri dal balcone al terzo piano di una palazzina in via di San Calepodio, nel quartiere Monteverde. È morto sul colpo Leonardo Fiorini, 27enne originario di Sora che lavorava come tecnico al ministero della Difesa. Una morte in cui, secondo gli inquirenti, ci sarebbero responsabilità da parte dell'amico che era con lui giovedì sera. I carabinieri hanno arrestato il 25enne David Stojanivic, nato ad Anzio e commesso in un negozio di abbigliamento. È accusato di omicidio. Su di lui sono stati disposti gli esami tossicologici per stabilire cosa avesse assunto giovedì sera. All'interno della camera è stata trovata una modica quantità di hashish, ma il sospetto è che i due amici abbiano assunto altre droghe e alcol.

L'allarme e le testimonianze dei vicini L'allarme è scattato intorno alle 23 quando alcuni condomini, dopo aver sentito urla e forti rumori provenire dalla stanza del b&b, hanno notato i due ragazzi venire alle mani sul balcone. "Penzolava nudo a testa in giù, l'altro lo teneva per i piedi" racconta un testimone. "Correte, aiutatemi! Sfondate la porta e venite qui! Buttate i materassi in cortile", hanno sentito gridare fino a quando il ragazzo non è riuscito a tenere la presa e l'amico è caduto di sotto morendo sul colpo. Erano le 23.30 circa. "Ma la lite fra i due andava avanti da ore, gridavano, spaccavano tutto in quella stanza", raccontano i vicini. Stojanivic, sentito dal pm di turno esterno, avrebbe detto di aver tentato di fermare l'amico che, dopo aver assunto droga, voleva lanciarsi dal balcone. Una ricostruzione messa però in dubbio dal racconto di alcuni testimoni che sosterrebbero, al contrario, che avrebbe finto di intervenire solo dopo aver notato persone affacciate alle finestre.