Napoli, 26enne ucciso a colpi di arma da fuoco

Secondo una prima ricostruzione, la vittima era in via Suor Maria della Passione Beata, a Barra, quando è stato raggiunto da alcuni sconosciuti che hanno aperto il fuoco. La dinamica e il movente dell'omicidio sono però ancora da ricostruire

Un giovane di 26 anni, del quale al momento non sono state ancora fornite le generalità, è stato ucciso a Napoli con diversi colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, il 26enne era in via Suor Maria della Passione Beata, a Barra, quando è stato raggiunto da alcuni sconosciuti che hanno aperto il fuoco. La dinamica e il movente dell'omicidio sono però ancora da ricostruire. L'uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell'Ospedale del Mare dove però è deceduto. Indagano gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile. 

