Treni, caos alla stazione di Roma Termini: ritardi fino a sei ore

Caos alla stazione di Roma Termini, dove nel corso di queste ore si stanno accumulando ritardi dei treni fino a sei ore. "In mattinata, attorno alle 8.30, c'è stato un incidente mortale in Calabria, all'altezza della stazione Praia a Mare" - fanno sapere da Trenitalia - "tutti i treni coinvolti nella tratta sono stati sospesi e sono ripartiti alle 14.50, quando l'autorità giudiziaria ha dato il nulla osta". Malgrado la linea sia stata riaperta, l'effetto ritardo è ancora in aumento alle 16. "Durante l'interruzione" - ha aggiunto Trenitalia - "è stato attivato un servizio sostitutivo con bus fra Sapri e Paola".

I ritardi

Nel pomeriggio i tabelloni alla stazione Termini indicavano alcune partenze in ritardo fino a sei ore: il Frecciarossa AV 8418 per Venezia delle 11.35 ha 450 minuti di ritardo, l'AV 9584 per Torino Porta Nuova delle 13.10 ne ha 360, l'AV 8134 sempre per Torino 350. Il Frecciarossa AV 8902 per Napoli Centrale delle 14.15 accumula 50 minuti di ritardo e l'AV 9623 delle 14.25 per Reggio Calabria 60. Ai tabelloni degli arrivi stessa cosa: i treni Alta Velocità provenienti dal Sud indicano fino a sei ore di ritardo.