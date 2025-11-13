Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Monia Bortolotti assolta dall'accusa di aver ucciso i suoi figli neonati

Cronaca

La 29enne dovrà restare in una struttura psichiatrica Rems per 10 anni, perché ritenuta socialmente pericolosa. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Bergamo dopo due ore e mezza di camera di consiglio

ascolta articolo

È stata assolta Monia Bortolotti, la donna 29enne accusata di aver ucciso, in momenti diversi, i suoi due figli neonati, Alice e Mattia Zorzi, di appena 4 e 2 mesi. La decisione è arrivata oggi, 13 novembre 2025, dopo due ore e mezza di camera di consiglio davanti alla Corte d’Assise di Bergamo, presieduta da Patrizia Ingrascì con il giudice a latere Andrea Guadagnino e una giuria popolare in prevalenza femminile. Secondo la sentenza, come riportato dal Corriere della sera, nel caso della piccola Alice l’omicidio non è stato ritenuto provato. Per la morte del fratellino Mattia, invece, la Corte ha accolto le conclusioni della perizia dell’incidente probatorio, che ha riconosciuto a Bortolotti una totale incapacità di intendere e di volere al momento dei fatti. La donna, pur non essendo imputabile, è stata giudicata socialmente pericolosa in base alle valutazioni psichiatriche. Per questo motivo trascorrerà almeno dieci anni in una Rems, struttura sanitaria destinata alle misure di sicurezza per persone con disturbi mentali autrici di reato.

Cronaca: Ultime notizie

Monia Bortolotti assolta dall'accusa di aver ucciso i suoi figli

Cronaca

La 29enne dovrà restare in una struttura psichiatrica Rems per 10 anni, perché ritenuta...

Scavi alla Casa del Jazz a Roma, si cercano resti giudice scomparso

Cronaca

Questa mattina cani molecolari e investigatori hanno effettuato scavi sotto la Casa del Jazz di...

Trieste, madre uccide il figlio di nove anni nella loro casa a Muggia

Cronaca

Il bambino è stato ucciso ieri sera con un taglio alla gola nella casa della madre, a Muggia. La...

Caserta, 12enne cade nel vuoto e muore in una scuola a Marcianise

Cronaca

Secondo una prima ricostruzione, l'alunna avrebbe chiesto di allontanarsi dall'aula per andare in...

Arezzo, bimbo morto all'asilo: preghiera e fiaccolata a Soci

Cronaca

Comunità sotto choc nel paese in provincia di Arezzo dove ieri è morto il piccolo Leonardo, due...

Cronaca: i più letti