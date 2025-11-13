Offerte Black Friday
Caserta, 12enne cade nel vuoto e muore in una scuola a Marcianise

Cronaca

Secondo una prima ricostruzione, l'alunna avrebbe chiesto di allontanarsi dall'aula per andare in bagno e poco dopo sarebbe stata ritrovata gravemente ferita sul selciato. Soccorsa, è morta poco dopo in ospedale. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sarebbe quella del suicidio

Tragedia in una scuola di Marcianise, in provincia di Caserta. Una ragazzina di 12 anni è morta dopo essere caduta dalla finestra. Secondo una prima ricostruzione - sul caso indaga la Polizia di Stato - l'alunna avrebbe chiesto di allontanarsi dall'aula per andare in bagno e poco dopo è stata ritrovata gravemente ferita sul selciato della scuola media Calcara, dopo un volo di una decina di metri. Subito soccorsa dal personale del 118, la ragazzina è morta in ospedale. Sul caso sono in corso le indagini. Pare che al momento della caduta la giovane fosse da sola. Tra le ipotesi degli inquirenti ci sarebbe quella del suicidio.

Il numero per chiedere e dare aiuto

Se hai bisogno di aiuto, o conosci qualcuno che si trova in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi anche chiamare il Telefono Amico allo 02 2327 2327.

