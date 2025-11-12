Roma, l'assessore della Sardegna Emanuele Cani scivola e rompe vetrata di Sironi al Mimit

Un incidente insolito ha provocato oggi la rottura di una delle vetrate realizzate dall’artista Mario Sironi lungo la scalinata principale del ministero delle Imprese e del Made in Italy. A causarlo, secondo quanto si è appreso, è stato l’assessore all’Industria della Regione Sardegna, Emanuele Cani, che sarebbe scivolato su un gradino durante una visita istituzionale. L'assessore era a Roma per partecipare ad un evento, organizzato dal ministro Urso, sull'expo di Osaka nel salone degli Arazzi. Nel lasciare il palazzo, attorno alle 16, l'assessore ha messo un piede in fallo ed è caduto sullo scalone battendo con la testa sulla vetrata che è andata in frantumi nella parte inferiore. La vetrata riproduceva un lavoratore e fa parte della serie di altre vetrate che nel palazzo riproducono le diverse corporazioni.

Un danno inestimabile

L'assessore, che è stato medicato per le piccole ferite riportate, è rimasto per qualche minuto seduto sulle scale e poi si è rialzato. Un verbale su quanto è accaduto è stato comunque stilato dai carabinieri che hanno raccolto la sua testimonianza. Si tratta comunque di un danno inestimabile visto che l'opera d'arte segna un'epoca. Mario Sironi, nato a Sassari e sardo come l'assessore che ha provocato il danno, è stato un pittore italiano, fra gli iniziatori del movimento artistico del Novecento nel 1922 a Milano. È stato anche scultore, architetto, illustratore, scenografo e grafico. Negli anni 20 si è ispirato al futurismo e negli anni Trenta ha teorizzato e praticato il ritorno alla pittura murale. Ha aderito anche alla Repubblica di Salò.