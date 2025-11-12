Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Savona, bambino ustionato da acqua bollente: ricoverato in codice rosso a Genova

Cronaca

I soccorsi sono stati allertati attorno alle 12:30 a Villanova, nel Savonese. Il piccolo, di 17 mesi, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato con un velivolo all'ospedale pediatrico Gaslini. Stando a quanto riferito, avrebbe riportato ustioni di 2° e 3° grado su circa il 60% del corpo. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto

ascolta articolo

Un bambino di 17 mesi è rimasto gravemente ustionato con l'acqua bollente ed è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. E' accaduto attorno alle 12:30 a Villanova, nel Savonese, in centro storico. Sul posto, un'ambulanza della Croce Bianca di Albenga, l'automedica del 118 e l'elicottero Grifo. Il piccolo, dopo aver ricevuto le primissime cure sul posto, è stato trasportato sul velivolo all'ospedale pediatrico di Genova. Stando a quanto riferito, avrebbe riportato ustioni di 2 e 3 grado su circa il 60% del corpo. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. 

Cronaca: Ultime notizie

Bambino ustionato da acqua bollente: ricoverato in codice rosso

Cronaca

I soccorsi sono stati allertati attorno alle 12:30 a Villanova, nel Savonese. Il piccolo, di...

Francesca Verdini, insulti sui social per foto con Salvini: "Allibita"

Cronaca

"Mi perdo dietro tanto orrore. Resto sempre allibita. Per la rabbia, per la volgarità, per il...

Arezzo, bambino di due anni muore in un asilo nido a Soci

Cronaca

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si sarebbe impigliato con il giubbotto a un albero...

Getta benzina sulla moglie e cerca di darle fuoco: arrestato a Seregno

Cronaca

I maltrattamenti, le botte e le minacce andavano avanti da mesi. L’uomo, 46 anni, nato in Romania...

Meteo, maltempo in arrivo nel weekend 15 e 16 novembre. Le previsioni

Cronaca

Prosegue nei prossimi giorni l’ondata di bel tempo e temperature miti che ha caratterizzato i...

Cronaca: i più letti