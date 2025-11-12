Offerte Black Friday
Catania, incendio centro fieristico Le Ciminiere: aperta inchiesta

Un incendio ha distrutto il teatro “Ciotolone” all’interno del centro fieristico Le Ciminiere a Catania. La Procura ha aperto un’indagine. Il procuratore aggiunto Fabio Scavone ipotizza i reati di incendio e disastro colposi. Le operazioni dei vigili del fuoco sono proseguite fino all’alba, con tre squadre e autobotti impegnate nelle operazioni di spegnimento

La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato ieri al centro fieristico Le Ciminiere, che ha distrutto il teatro al suo interno, il famoso Ciotolone progettato dall'architetto Giacomo Leone. Secondo quanto appreso da Ansa, il procuratore aggiunto Fabio Scavone, titolare del fascicolo, che ieri sera si è recato sul posto per un primo sopralluogo, ipotizza i reati di incendio e disastro colposi.

Dai primi accertamenti risulta che il rogo si sarebbe sviluppato in una zona dove erano in corso dei lavori. Le fiamme si sarebbero sviluppate, dopo un primo tentativo di contenerle, attraverso il legno che ricopriva le pareti interne del teatro. Le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco sono terminate all’alba di oggi. Sul posto hanno operato 3 squadre con il supporto di 3 autobotti che hanno garantito apporto idrico alle lance antincendio, si legge profilo X. 

