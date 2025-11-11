Incendio a Tor Cervara a Roma: intervento vigili del fuoco

Fiamme in un edificio abbandonato di via Cesare Tallone, zona Tor Cervara, alla periferia di Roma. I vigili del fuoco sono intervenuti mentre una densa colonna di fumo si è alzata sulla zona. Un occupante si è lanciato da una finestra per sfuggire al rogo ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso. La polizia indaga sulle cause dell’incendio