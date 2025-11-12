Femminicidio Sula, al via il processo. Genitori: "Dolore non guarisce"

È iniziato a Roma il processo a carico di Mark Antony Samson, reo confesso del femminicidio dell'ex fidanzata Ilaria Sula, avvenuto lo scorso marzo. Per lui la Procura ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato. In aula presenti i genitori della ragazza con una maglietta con la scritta 'Giustizia per Ilaria'. L'università la Sapienza chiede di costituirsi parte civile

È iniziato oggi a Roma, davanti alla terza Corte di Assise, il processo a carico di Mark Antony Samson, reo confesso del femminicidio dell'ex fidanzata Ilaria Sula, avvenuto lo scorso marzo a Roma. Per lui la Procura ha chiesto ed ottenuto il giudizio immediato. Nei confronti del giovane i pm, coordinati dall'aggiunto Giuseppe Cascini, contestano l'omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla relazione affettiva con la vittima e l'occultamento di cadavere. In aula, oltre all'imputato, sono presenti i genitori della vittima con una maglietta con la foto della ragazza e la scritta 'Giustizia per Ilaria'.

I genitori di Ilaria: "Di Samson non ci interessa nulla"

"Vogliamo solo giustizia per Ilaria. È un dolore che non guarisce mai", sono le parole dei genitori della vittima. Apparsi visibilmente commossi, il padre e la madre della ragazza hanno detto, riferendosi a Samson, "di lui non ci interessa nulla". Dal canto suo il loro legale, Giuseppe Sforza, ha affermato che per i genitori oggi è stato "un passaggio difficilissimo, trovarsi a un metro da una persona che ha ucciso la loro figlia. Non dimentichiamo che al centro di tutto c'è una vicenda di una ragazza che non c'è più", ha ricordato. Il reo confesso ha seguito l'udienza nel gabbiotto per i detenuti, sempre con la testa abbassata e senza lasciare trasparire nessuna emozione.