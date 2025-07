Femminicidio Ilaria Sula, giudizio immediato per la madre di Samson

Il gip di Roma Antonella Minunni ha emesso il decreto di giudizio immediato nei confronti di Nors Manlapaz, la madre di Mark Antony Samson, il 23enne reo confesso dell'omicidio della studentessa 22enne Ilaria Sula. La donna è accusata di concorso in occultamento di cadavere, aggravato dal nesso teleologico, ovvero dall'aver commesso il reato al fine di occultarne un altro. L'udienza del processo nei suoi confronti è prevista per il prossimo 10 dicembre di fronte al tribunale di Roma in composizione monocratica. Possibile che la donna, attraverso il proprio legale, chieda di accedere ad un rito alternativo, fra cui il patteggiamento.

Chiesto giudizio immediato anche per Samson

Anche per Samson nei giorni scorsi la procura, nell’indagine coordinata dal procuratore Giuseppe Cascini in cui si contesta l’accusa di omicidio volontario con l’aggravante della premeditazione, oltre a quelle dei futili motivi e della relazione affettiva con la vittima e l’occultamento di cadavere, ha chiesto al gip il giudizio immediato ed è attesa la fissazione del processo. "Quelle persone hanno fatto troppo male alla mia famiglia. Spero sia fatta giustizia”, ha detto Flamur Sula, papà di Ilaria, dopo che la Procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per Mark Antony Samson. "Ilaria aveva una vita davanti e non è giusto che la mia principessa abbia fatto questa fine orribile. Confido nella giustizia italiana", ha concluso Flamur Sula.