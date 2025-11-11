Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma, in fiamme edificio abbandonato: ci sono persone all'interno

Cronaca

Il rogo segnalato invvia Cesare Tallone, in zona Tor Cervara. Sul posto in azione i vigili del fuoco, con una densa colonna di fumo che si è sollevata sulla zona

ascolta articolo

Fiamme in un edificio abbandonato in via Cesare Tallone, in zona Tor Cervara, alla periferia di Roma. Sul posto i vigili del fuoco. Una densa colonna di fumo si è sollevata sulla zona. A quanto riferito dai pompieri, all'interno della struttura ci sarebbero delle persone che lo occupano. L'incendio è stato segnalato attorno alle 7.20, con in vigili del fuoco ancora in azione.

Cronaca: Ultime notizie

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 novembre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la questione dell'Autorità per la...

14 foto

11 novembre, Estate di San Martino: cos'è e perché si chiama così

Cronaca

L'espressione indica un periodo autunnale di bel tempo. La ricorrenza è legata inoltre alla...

Saint Martin Divides his Cloak (The Charity of St Martin), Joost Cornelisz. Droochsloot, 1623 (Photo by: Sepia Times/Universal Images Group via Getty Images)

Milano, aggredisce un ebreo americano in Stazione Centrale: arrestato

Cronaca

Un 25enne pakistano si è accanito contro un gruppo di persone di religione ebraica, in...

Peppe Vessicchio, a Roma i funerali del direttore d’orchestra. FOTO

Cronaca

Le esequie si sono svolte nella chiesa dei Santi Angeli Custodi, nel quartiere della Capitale...

9 foto
peppe vessicchio funerali

Milano, rapina in piazza Duomo: arrestati tre giovani

Cronaca

Gli agenti della polizia locale sono immediatamente intervenuti, immobilizzando i tre: uno...

Cronaca: i più letti