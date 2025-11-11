Roma, in fiamme edificio abbandonato: ci sono persone all'interno

Il rogo segnalato invvia Cesare Tallone, in zona Tor Cervara. Sul posto in azione i vigili del fuoco, con una densa colonna di fumo che si è sollevata sulla zona

Fiamme in un edificio abbandonato in via Cesare Tallone, in zona Tor Cervara, alla periferia di Roma. Sul posto i vigili del fuoco. Una densa colonna di fumo si è sollevata sulla zona. A quanto riferito dai pompieri, all'interno della struttura ci sarebbero delle persone che lo occupano. L'incendio è stato segnalato attorno alle 7.20, con in vigili del fuoco ancora in azione.