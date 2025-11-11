Pordenone, anziana investita e trascinata per venti metri: morta

È successo in via Udine, all'altezza dell'intersezione con via Sile. La vittima è stata travolta da un veicolo che l'avrebbe poi trascinata per diversi metri. Alla guida c'era un uomo di 32 anni, originario di Cordenons, che non si sarebbe accorto dell'impatto. Il tratto di strada è stato chiuso per consentire i rilievi tecnici

Una donna di 75 anni è morta a Pordenone dopo essere stata investita e trascinata per venti metri da un'auto. È successo nella tarda serata di ieri in via Udine, all'altezza dell'intersezione con via Sile, quando la vittima, che si trovava poco distante dal luogo in cui risiedeva, è stata travolta da un veicolo che l'avrebbe poi trascinata per diversi metri. Alla guida dell'auto, una Mercedes Classe A, c'era un uomo di 32 anni, originario di Cordenons, che non si sarebbe accorto dell'impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione.