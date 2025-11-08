Bologna, 18enne investita e uccisa mentre attraversava sulle strisce

Una studentessa di 18 anni è morta sul colpo ieri sera intorno alle 18 investita da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali, vicino a casa. È accaduto a Pieve di Cento, comune della Città Metropolitana di Bologna. Lo riporta il Resto del Carlino. La vittima si chiamava Ilaria Zannarini. A investirla un'auto guidata da un 78enne che si è immediatamente fermato per soccorrerla, ma il personale del 118 - intervenuto anche con elisoccorso - non ha potuto far nulla. La giovane era morta. La dinamica è al vaglio della polizia locale dell'Unione di Reno Galliera. Una comunità "sconvolta", ha commentato il sindaco di Pieve, Luca Borsari.