Con la Ferrari contro un muro, Matteo Bettanti è uscito dal coma

Nello schianto contro il muro del negozio di un fiorista , alla guida di una Ferrari, Bettanti aveva riportato un grave trauma cranico. Accanto a lui viaggiava Alberto Righini, 52 anni, imprenditore e già presidente provinciale di Ance Pavia, l'associazione dei costruttori edili il quale ha riportato la frattura di una gamba ed è ricoverato attualmente al Policlinico San Matteo di Pavia.

Una promessa del basket

Bettanti è conosciuto nel Pavese per essere una speranza del basket locale e ha anche giocato per una stagione nella Nuova Pallacanestro Vigevano, squadra ora in serie B. Lo stesso club aveva dimostrato vicinanza al 21enne dopo l'incidente, in un post pubblicato sui social. “Il ventunenne vigevanese era rientrato in Italia nel 2023/24, proveniente da una esperienza al college presso la Montverde Academy negli Stati Uniti, aggregato alla ELAchem Vigevano con la quale ha disputato l'intero campionato di serie A2. Ha perduto quasi tutta la scorsa stagione a causa di un infortunio e in queste settimane era in contatto con diverse squadre per tornare a giocare".