Incidente Vigevano, cestista 21enne si schianta con la Ferrari: grave

La giovane promessa del basket, ex giocatore della ELAchem Vigevano, si è schiantato contro il muro di un fioraio nella città della provincia Pavese ed è stato ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano. In auto con lui anche Alberto Righini, 52 anni, che ha riportato alcune fratture

È in gravi condizioni Matteo Bettanti, giovane promessa del basket, che ieri sera ha perso il controllo di una Ferrari e si è schiantato contro il muro di un fioraio a Vigevano, provincia di Pavia. Il ragazzo, 21 anni, è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. In auto con lui, seduto accanto a Bettanti, c'era Alberto Righini, 52 anni, imprenditore e già presidente provinciale di Ance Pavia (l'associazione dei costruttori edili). Righini è ricoverato al San Matteo di Pavia e ha riportato alcune fratture ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.