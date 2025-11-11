Appalti pilotati, sequestrati 80mila euro cash a Totò Cuffaro

I carabinieri del Ros hanno sequestrato la somma, nel giorno in cui sono state fatte le perquisizioni la scorsa settimana. L'ex governatore, sul quale pende una richiesta di arresto per associazione a delinquere, turbata liberà degli incanti e corruzione, verrà interrogato venerdì prossimo

Ottantamila euro in contanti sono stati sequestrati dai carabinieri del Ros a Totò Cuffaro. Il denaro è stato trovato a seguito di perquisizioni effettuate nei giorni scorsi, ma la notizia è stata diffusa solo oggi. Come si apprende, circa 40 mila euro sono stati rinvenuti dai militari nella cassaforte a casa a Palermo. L'altra metà nella tenuta di San Michele di Ganzaria nel Catanese. Nell’interrogatorio previsto per venerdì l’ex presidente della Regione siciliana, indagato con le accuse di associazione per delinquere, corruzione e turbativa d’asta, e su cui pende una richiesta di arresto presentata dalla Procura di Palermo, potrà rispondere alle domande sulla provenienza del denaro e sulle ragioni per cui si trovava in contanti nella sua disponibilità.