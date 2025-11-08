Offerte Sky
Totò Cuffaro si dimette da segretario della Dc

Lo scrive in una nota l'ex presidente della Sicilia, indagato nei giorni scorsi dalla procura di Palermo. "Ringrazio coloro che hanno condiviso con me un percorso di impegno e di servizio al partito"

"Questa mattina ho rassegnato, nelle mani del presidente del partito, Renato Grassi, e del segretario organizzativo nazionale, Pippo Enea, le mie dimissioni da segretario nazionale della Democrazia cristiana". Lo scrive in una nota Totò Cuffaro, nei giorni scorsi indagato dalla procura di Palermo che ne ha chiesto gli arresti domiciliari.

I ringraziamenti

"Ringrazio - aggiunge - coloro che hanno condiviso con me un percorso di impegno e di servizio al partito. Il presidente ha convocato per il 20 novembre il Consiglio nazionale che sarà chiamato a esaminare e accettare le mie dimissioni irrevocabili e a definire le successive decisioni".

