Milano, aggredisce un ebreo americano in Stazione Centrale: arrestato

Un 25enne pakistano si è accanito contro un gruppo di persone di religione ebraica, in particolare contro un ventenne colpendolo con calci e pugni e con un oggetto contundente. L'aggressore, con precedenti, è stato arrestato dalla Polfer per lesioni personali aggravate da motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa

La Polfer ha arrestato nel pomeriggio in Stazione Centrale a Milano un pakistano di 25 anni, con precedenti, per lesioni personali aggravate da motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Introno alle 13:15, secondo quanto riportato dalla Questura, l'uomo si è scagliato contro un gruppo di cittadini americani di religione ebraica in attesa di prendere un treno nei pressi della banchina 8. Il pakistano si è avventato con violenza contro uno di essi, un turista americano, anche lui di 25 anni, e ha cominciato a colpirlo con calci e pugni, poi alla testa con un oggetto contundente, un anello di ferro di cui era in possesso. Gli agenti l'hanno bloccato e arrestato.

Vittima portata al Fatebenefratelli

Alcuni viaggiatori presenti - ha riportato sempre la Questura di Milano - hanno tentato di intervenire in difesa della vittima. Richiamato dalla folla, un addetto alla sicurezza di Fs Security ha segnalato l'accaduto alla centrale operativa della Polfer. Le pattuglie della Polizia ferroviaria, poco distanti, sono subito intervenute e hanno bloccato l'aggressore. Dalla visione delle telecamere di videosorveglianza i poliziotti hanno verificato che l’uomo, alla vista del gruppo intento a controllare gli orari dei treni sul tabellone delle partenze, aveva cominciato prima a inveire, per poi colpire violentemente con pugni e calci la vittima, fino a ferirlo al capo. Il 25enne americano è stato portato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli. L'arrestato era appena arrivato a Milano in treno. Non risulta che faccia parte di gruppi pro Palestina.