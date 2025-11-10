Milano, rapina in piazza Duomo: arrestati tre giovani

Gli agenti della polizia locale sono immediatamente intervenuti, immobilizzando i tre: uno maggiorenne e due minorenni. Avevano aggredito e derubato di una catenina d'oro un uomo ieri sera all'altezza di via Mengoni. Altri due sono riusciti a scappare
Un maggiorenne e due minorenni egiziani sono stati arrestati in flagranza per concorso in rapina di un uomo straniero in piazza del Duomo a Milano, nelle vicinanze della statua equestre di Re Vittorio Emanuele II, all'altezza di via Mengoni. Domenica sera una pattuglia della polizia locale di Milano è intervenuta per quella che appariva essere una rissa tra due gruppi di giovani. In realtà si è scoperto che poco prima i tre arrestati, insieme ad altri due complici, si erano avvicinati alla vittima, che si trovava in compagnia di altre persone, e, senza apparente motivo, lo avevano colpito, strappandogli la catenina d'oro che portava al collo. L'uomo, riuscito a fuggire, era stato inseguito da tre degli aggressori, che lo avevano nuovamente assalito. Tre dei presunti responsabili sono stati bloccati e arrestati, mentre gli altri due sono riusciti a dileguarsi. La catenina d'oro è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.
