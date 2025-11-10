Offerte Black Friday
Milano, rapina in piazza Duomo: arrestati tre giovani

Cronaca

Gli agenti della polizia locale sono immediatamente intervenuti, immobilizzando i tre: uno maggiorenne e due minorenni. Avevano aggredito e derubato di una catenina d'oro un uomo ieri sera all'altezza di via Mengoni. Altri due sono riusciti a scappare

 

Un maggiorenne e due minorenni egiziani sono stati arrestati in flagranza per concorso in rapina di un uomo straniero in piazza del Duomo a Milano, nelle vicinanze della statua equestre di Re Vittorio Emanuele II, all'altezza di via Mengoni. Domenica sera una pattuglia della polizia locale di Milano è intervenuta per quella che appariva essere una rissa tra due gruppi di giovani. In realtà si è scoperto che poco prima i tre arrestati, insieme ad altri due complici, si erano avvicinati alla vittima, che si trovava in compagnia di altre persone, e, senza apparente motivo, lo avevano colpito, strappandogli la catenina d'oro che portava al collo. L'uomo, riuscito a fuggire, era stato inseguito da tre degli aggressori, che lo avevano nuovamente assalito. Tre dei presunti responsabili sono stati bloccati e arrestati, mentre gli altri due sono riusciti a dileguarsi. La catenina d'oro è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. 

Cronaca

Reati in Italia, quali sono le città più a rischio? CLASSIFICA

Secondo la classifica de Il Sole 24 Ore, Milano e Roma sono le città che registrano i numeri peggiori in termini di denunce per reati. Sul podio anche Firenze, maglia nera per denunce di rapina con 136 casi ogni mille abitanti, mentre al quarto e quinto posto si trovano Rimini e Torino

