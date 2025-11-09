Offerte Sky
Scontro tra auto sulla tangenziale sud di Bergamo, 3 morti e 3 feriti

Cronaca
©Ansa

Incidente all'altezza di Stezzano. Le vittime di uno scontro tra due auto e un furgoncino sono uomini di 23, 62 e 64 anni. Altre persone sono rimaste ferite. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Bergamo. Sul posto, oltre a numerosi mezzi del 118, anche i vigili del fuoco

È di tre morti il bilancio di un drammatico incidente avvenuto alle 7,30  sulla tangenziale sud di Bergamo, all'altezza di Stezzano. Le vittime di uno scontro tra più auto sono uomini di 23, 62 e 64 anni. Altre persone sono rimaste ferite. 

©Ansa

La dinamica dello schianto

Nell'incidente sono rimaste coinvolte due automobili e un furgoncino: lo scontro, frontale, è stato fatale per le due persone alla guida dei due mezzi, che sono decedute sul colpo. Una terza persona, estratta in condizioni disperate dai mezzi da parte dei vigili del fuoco, è poi deceduta in ospedale al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto sono intervenute numerose unità sanitarie, tre ambulanze e tre automediche, oltre a sette squadre dei vigili del fuoco con due mezzi attrezzati. Anche i pompieri sono stati coinvolti nel tentativo di rianimare le persone coinvolte, visto il numero di feriti che sarebbero almeno tre. I carabinieri stanno effettuando i rilievi per la ricostruzione della dinamica dell'incidente.

Scontro tra auto sulla tangenziale sud di Bergamo, 3 morti e 3 feriti

