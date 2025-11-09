Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bergamo, picchia compagna e la lascia incosciente: arrestato per maltrattamenti e stupro

Cronaca

Un nigeriano di 36 anni ha aggredito brutalmente la compagna convivente, sua coetanea e connazionale, colpendola ripetutamente fino a farla cadere a terra priva di sensi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che lo hanno arrestato

ascolta articolo

Una violenta aggressione in pieno centro storico a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, si è conclusa con l’arresto di un nigeriano di 36 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza sessuale continuata.

L’aggressione

Subito dopo la mezzanotte del 3 novembre, l’uomo ha picchiato brutalmente la compagna convivente, sua coetanea e connazionale, colpendola ripetutamente fino a farla cadere a terra priva di sensi. La scena si è consumata a pochi passi da piazza Garibaldi, dove alcuni passanti, notando la donna incosciente sul selciato, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Romano di Lombardia e un’equipe del 118, che ha trasportato la vittima in “codice rosso” all’Ospedale di Brescia. I sanitari le hanno diagnosticato un trauma cranico dovuto ai ripetuti pugni e calci ricevuti. 

Approfondimento

Prato, tassista strangolata e ferita: arrestato 35enne

La perquisizione in casa

Nelle prime ore del mattino, una volta risvegliatasi in ospedale, la donna - dopo essere stata rassicurata dai Carabinieri - ha trovato il coraggio di raccontare quanto accaduto: a ridurla in quelle condizioni era stato il suo compagno convivente, che da tempo la sottoponeva a violenze fisiche, psicologiche e sessuali, mai denunciate prima. Raccolte le prime testimonianze, i Carabinieri si sono recati presso l’abitazione della coppia, dove hanno rintracciato l’aggressore ancora presente in casa. Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti e sequestrati il telefono della vittima, distrutto dal compagno, e un test di gravidanza positivo riconducibile a una gravidanza interrotta lo scorso gennaio a seguito di un episodio di violenza che aveva provocato un aborto spontaneo.

Approfondimento

Milano, modella denuncia aggressione su un treno regionale

L’arresto

Accompagnata presso la Stazione Carabinieri di Romano di Lombardia, la donna ha formalizzato una dettagliata denuncia, riferendo di maltrattamenti quotidiani e ripetute violenze sessuali subite nel corso della convivenza. Su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Bergamo l’uomo è stato arrestato e, dopo essere stato trattenuto in camera di sicurezza, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Bergamo. L’arresto è stato convalidato dal GIP, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Cronaca: Ultime notizie

Venezia, delfino avvistato in Laguna. Gli esperti: "Non avvicinatevi"

Cronaca

Già da diverse settimane sono sempre più frequenti gli avvistamenti di questi animali ma proprio...

Aggredisce la compagna e la lascia incosciente per strada: arrestato

Cronaca

Un nigeriano di 36 anni ha aggredito brutalmente la compagna convivente, sua coetanea e...

Scontro tra auto sulla tangenziale sud di Bergamo, 3 morti

Cronaca

Incidente all'altezza di Stezzano. Le vittime sono un 62enne di Urgnano, Oscar Angioletti, che...

Ryanair, cosa cambia dal 12 novembre: le nuove regole per il check-in

Cronaca

Nuove regole per salire a bordo degli aerei Ryanair. A partire dal prossimo mercoledì, 12...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 novembre: la rassegna stampa

Cronaca

La patrimoniale e lo scontro tra la premier Giorgia Meloni ed Elly Schlein campeggiano in...

16 foto

Cronaca: i più letti