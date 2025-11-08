Malmenata da un gambiano su un treno regionale dalla provincia di Bergamo a Milano una giovane modella brasiliana, che ha documentato l'aggressione con un video sui social: "Le persone guardavano senza provare ad aiutarmi", ha detto
Prossimi video
Milano, modella denuncia aggressione su un treno regionale
Cronaca
Medico arrestato per 40 circoncisioni illegali su minori
Cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'8 novembre: edizione delle 8
Cronaca
Pagine, la rassegna stampa dell'8 novembre
Cronaca
Rapporto alla Città, Gualtieri: più sicurezza, meno rifiuti
Cronaca
Caso Venditti, Riesame annulla sequestri a ex pm di Garlasco
Cronaca
Runner morti a Vicenza, le procure indagano sul sistema di certificazioni di idoneità agonistiche
Cronaca