La rotta dei migranti su TikTok, “venite all'Aquila”

Giovani in fuga da Pakistan e Afghanistan stanno accorrendo nel capoluogo abruzzese. Strutture d’accoglienza sold out. Il sindaco Pierluigi Biondi parla di persone" depositate dai soliti sciacalli" e di "squallidi personaggi che lucrano sulla disperazione". Sulla piattaforma social video con indicazioni su come arrivare.





Strutture d'accoglienza sold out "Ci hanno consigliato di venire a L'Aquila" dice un migrante dopo aver visto un video diffuso su TikTok in lingua pashtu, in cui un influencer, nel parlare di documenti e patente in Italia, indica il capoluogo d'Abruzzo come possibile meta per richiedere asilo. Giovani in fuga da Pakistan e Afghanistan stanno accorrendo nella città epicentro del terremoto nel 2009. Nei commenti utenti chiedono come sia possibile arrivare. Quello che fino a poche settimane fa era un episodio isolato ora sembra un flusso alimentato dal passaparola digitale.

©Ansa

Il sindaco: "Non ci facciamo carico dei flussi di tutta Italia" Il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi parla di "migranti depositati sotto la Prefettura dai soliti sciacalli che mercanteggiano esseri umani come fossero oggetti". Nel pomeriggio di ieri si è tenuto un vertice convocato dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo con Comune e forze dell'ordine. Alla riunione hanno partecipato anche l'assessore alla Protezione civile e Sicurezza urbana, Fabrizio Taranta, e l'assessore alla Polizia locale, Laura Cucchiarella. È stato disposto un rafforzamento dei controlli nei punti sensibili.

©Ansa