Cade un ultraleggero nel Ferrarese, un morto

La vittima è il pilota, unica persona a bordo

Secondo quanto appreso l’aero era decollato poco prima dall’aeroporto di Prati Vecchi di Aguscello. Un testimone oculare ha affermato -racconta La Nuova Ferrara - di aver visto l’aero fare una virata stretta, forse anomala, e poi schiantarsi, piantarsi sul terreno, accartocciarsi e prendendo fuoco. Non è escluso il guasto meccanico all’origine della tragedia. Sul posto si sono immediatamente recati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che dovranno stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.