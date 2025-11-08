Offerte Sky
Cade un ultraleggero nel Ferrarese, un morto

Cronaca
©Ansa

Un velivolo ultraleggero decollato dal piccolo aeroporto Prati Vecchi di Aguscello si è schiantato in un terreno agricolo prendendo fuoco. A bordo del velivolo c'era solamente il pilota che è morto sul colpo. da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente

Incidente aereo nella tarda mattinata di oggi ad Aguscello, frazione di Ferrara. Un velivolo ultraleggero da poco decollato proprio dal piccolo aeroporto Prati Vecchi di Aguscello si è schiantato in un terreno agricolo prendendo fuoco. A bordo del velivolo c'era solamente il pilota che è morto sul colpo.

Aereo ultraleggero precipitato a Cona (FE) - ©Ansa

La vittima è il pilota, unica persona a bordo

Secondo quanto appreso l’aero era decollato poco prima dall’aeroporto di Prati Vecchi di Aguscello. Un testimone oculare ha affermato -racconta La Nuova Ferrara - di aver visto l’aero fare una virata stretta, forse anomala, e poi schiantarsi, piantarsi sul terreno, accartocciarsi e prendendo fuoco. Non è escluso il guasto meccanico all’origine della tragedia. Sul posto si sono immediatamente recati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che dovranno stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.  

 

Aereo ultraleggero precipitato a Cona (FE) - ©Ansa

