Milano, il 12enne travolto da un furgone è in coma

Il ragazzo investito ieri al Vigentino è ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono gravissime. Sarebbe sbucato all'improvviso in strada, lontano dalle strisce pedonali. L'autista del furgone non ha fatto in tempo a frenare, si è fermato a prestare soccorso ed è risultato negativo al test su alcol e droga. Meno gravi le conseguenze per un bambino di 9 anni investito sempre ieri nel capoluogo lombardo, in piazza Durante

Sono gravissime le condizioni del dodicenne è travolto ieri mentre attraversava la strada a Milano . Trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, era incosciente al momento dei soccorsi ed è in coma. Meno gravi, invece, le conseguenze per un bambino di 9 anni investito sempre ieri nel capoluogo lombardo, in piazza Durante.

La dinamica dell’incidente al Vigentino

L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30 tra via Bernardino Verro e via Antonini. A investire il ragazzino è stato un furgone bianco. Sul posto sono intervenuti gli operatori medico-sanitari, arrivati con un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso. Al loro arrivo, il dodicenne era incosciente ed è stato portato immediatamente in elicottero al pronto soccorso a Bergamo in codice rosso. Sulla dinamica indaga la polizia locale. Stando a una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe sbucato all'improvviso in via Verro e l'autista del furgone, che viaggiava in direzione di via Antonini, non avrebbe fatto in tempo a frenare. Nell'impatto il dodicenne è stato sbalzato per alcuni metri. Da quanto emerso, il ragazzo stava attraversando lontano dalle strisce pedonali. L'uomo alla guida del mezzo, un 21enne, si è fermato a prestare soccorso dopo lo schianto. È risultato negativo al test su alcol e droga.

Come sta il dodicenne

Le condizioni del 12enne investito sono giudicate “gravissime”. Ha diversi traumi “importanti”, tra cui il più preoccupante alla testa. È intubato e in coma. Ricoverato in terapia intensiva pediatrica, il suo quadro clinico sarà monitorato per capire se servirà un intervento chirurgico. Per ora la sua prognosi resta riservata.