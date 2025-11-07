Milano, il 12enne travolto da un furgone è in coma

Offerte Sky
Milano, in coma 12enne travolto da furgone. Bimbo di 9 anni investito in altro incidente

Cronaca
©Ansa

Il ragazzo investito ieri al Vigentino è ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono gravissime. Sarebbe sbucato all'improvviso in strada, lontano dalle strisce pedonali. L'autista del furgone non ha fatto in tempo a frenare, si è fermato a prestare soccorso ed è risultato negativo al test su alcol e droga. Meno gravi le conseguenze per un bambino di 9 anni investito sempre ieri nel capoluogo lombardo, in piazza Durante

Sono gravissime le condizioni del dodicenne è travolto ieri mentre attraversava la strada a Milano. Trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, era incosciente al momento dei soccorsi ed è in coma. Meno gravi, invece, le conseguenze per un bambino di 9 anni investito sempre ieri nel capoluogo lombardo, in piazza Durante.    

La dinamica dell’incidente al Vigentino

L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30 tra via Bernardino Verro e via Antonini. A investire il ragazzino è stato un furgone bianco. Sul posto sono intervenuti gli operatori medico-sanitari, arrivati con un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso. Al loro arrivo, il dodicenne era incosciente ed è stato portato immediatamente in elicottero al pronto soccorso a Bergamo in codice rosso. Sulla dinamica indaga la polizia locale. Stando a una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe sbucato all'improvviso in via Verro e l'autista del furgone, che viaggiava in direzione di via Antonini, non avrebbe fatto in tempo a frenare. Nell'impatto il dodicenne è stato sbalzato per alcuni metri. Da quanto emerso, il ragazzo stava attraversando lontano dalle strisce pedonali. L'uomo alla guida del mezzo, un 21enne, si è fermato a prestare soccorso dopo lo schianto. È risultato negativo al test su alcol e droga.    

Come sta il dodicenne

Le condizioni del 12enne investito sono giudicate “gravissime”. Ha diversi traumi “importanti”, tra cui il più preoccupante alla testa. È intubato e in coma. Ricoverato in terapia intensiva pediatrica, il suo quadro clinico sarà monitorato per capire se servirà un intervento chirurgico. Per ora la sua prognosi resta riservata.

L’altro incidente

Un altro investimento con conseguenze meno gravi è avvenuto ieri in piazza Durante. Un bambino di 9 anni è stato soccorso in codice giallo e portato all'ospedale Niguarda. Da quanto emerso, il conducente si è fermato dopo l’incidente, come confermato dalla stessa vittima. È sceso dall’auto e ha chiesto se ci fosse bisogno di aiuto. Alla risposta negativa è ripartito. Solo poche ore prima, in via Fratelli Bronzetti, era stato travolto e ucciso un 87enne. L'uomo che lo ha investito, un 29enne egiziano, è stato fermato a Segrate, nel Milanese. Subito dopo aver centrato l’anziano con un furgoncino bianco, l'uomo era ripartito, abbandonato il mezzo e andando a lavorare in un motel poco distante.

Cronaca: i più letti