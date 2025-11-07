Meteo, atteso l'arrivo di piogge e temporali: ecco in quali Regioni

Entro la serata, invece, piogge e temporali possono verificarsi anche lungo il versante ionico, coinvolgendo principalmente la Calabria e i settori meridionali della Puglia, senza risparmiare anche il medio e basso Tirreno, in particolare sui settori più meridionali di Lazio e la Campania. Al Nord e lungo il versante adriatico, in generale, la situazione a livello meteo resterà più stabile, escluso qualche piovasco serale possibile su Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale.

Nebbia attesa sulla Valle Padana e nelle valli più interne del Centro, sempre in serata.

Nebbia in autostrada Segnaletica antinebbia su Brebemi - ©IPA/Fotogramma