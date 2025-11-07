Meteo, atteso l'arrivo di piogge e temporali: ecco in quali Regioni

Introduzione
Dopo giornate soleggiate e dal clima comunque gradevole, le condizioni meteo sull'Italia, previste per le prossime ore, sono in peggioramento. Secondo gli esperti, infatti, sono in arrivo piogge che interesseranno inizialmente Liguria e Isole Maggiori, per poi esterndersi ad altre aree. La nuvolosità, a livello generale, è attesa in aumento già a partire dalla giornata odierna, con precipitazioni anche sulle coste centrali tirreniche. Al Sud, invece, il maltempo si concretizzerà con fenomeni localmente anche intensi e a carattere di temporale.
Quello che devi sapere
Il weekend e la prossima settimana
L'instabilità, sottolineano ancora gli esperti, dovrebbe persistere nel corso del secondo weekend del mese di novembre. E' atteso, infatti, un nuovo impulso che porterà fenomeni soprattutto al Centro-Sud, mentre dovrebbe più asciutto al Nord. Le temperature saranno in calo nei prossimi giorni su valori comunque in linea con le medie del periodo. Meglio dovrebbe andare la prossima settimana quando, una rimonta dell'alta pressione subtropicale sul Mediterraneo, dovrebbe favorire condizioni meteo maggiormente stabili e temperature in rialzo con clima mite soprattutto di giorno e in quota.
La pioggia attesa oggi
Tornando alla giornata di oggi, 7 novembre, anche gli esperti de "Ilmeteo.it" spiegano come sia atteso un vortice tirrenico in avvicinamento al nostro Paese. Lo stesso vortice, già segnalato nei pressi della Sardegna, si sta a poco a poco spostando verso il settore centrale del mar Tirreno e proprio da qui dovrebbe favorire un diffuso peggioramento delle condizioni meteo su diverse regioni.
Precipitazioni irregolari sono già in corso ma potranno aumentare nel corso della giornata, assumendo localmente carattere temporalesco. Oggi l'ombrello servirà soprattutto sulle due Isole Maggiori, nell’estremo Nordovest, tra basso il Piemonte e la Liguria di Ponente.
La situazione nel pomeriggio
Nel corso della seconda parte dellla giornata di oggi, 7 novembre, il maltempo dovrebbe spostarsi e avanzare verso levante. Sardegna e Sicilia saranno sotto la pioggia già dal pomeriggio, con fenomeni temporaleschi che potrebbero interessare tutto il versante tirrenico, dalla Toscana al Lazio, fino alla Campania e alla Calabria. Potranno verificarsi anche dei temporali, più intensi e diffusi lungo le coste e in mare aperto.
Cosa aspettarsi in serata
Entro la serata, invece, piogge e temporali possono verificarsi anche lungo il versante ionico, coinvolgendo principalmente la Calabria e i settori meridionali della Puglia, senza risparmiare anche il medio e basso Tirreno, in particolare sui settori più meridionali di Lazio e la Campania. Al Nord e lungo il versante adriatico, in generale, la situazione a livello meteo resterà più stabile, escluso qualche piovasco serale possibile su Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale.
Nebbia attesa sulla Valle Padana e nelle valli più interne del Centro, sempre in serata.
Le previsioni per domani al Nord
Per quanto concerne le previsioni meteo per domani, 8 novembre, al Nord, gli esperti prevedono al mattino molte nuvole sull'Emilia-Romagna, mentre sarà sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata dovrebbero rinnovarsi condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.
Le previsioni per domani al Centro
Considerando, invece, le regioni del Centro Italia, al mattino sono attese nubi sparse con isolati piovaschi tra Lazio e Abruzzo. Al pomeriggio sarà più evidente e compatta la nuvolosità mentre si potranno registrare ncora isolate piogge sul basso Lazio. In serata e in nottata possono rinnovarsi condizioni di tempo uggioso con cieli coperti ovunque.
Le previsioni per oggi al Sud e sulle Isole
Al Sud e nelle Isole, al mattino è atteso maltempo con precipitazioni sparse soprattutto sulle regioni peninsulari e sulle isole maggiori ma senza fenomeni di rilievo. Al pomeriggio possono verificarsi precipitazioni sulle coste della Campania, della Sicilia occidentale e sulla Sardegna. Tra la serata e la notte nuvolosità attesa in progressivo aumento con piogge che portrebbero persistere sulle Isole Maggiori.