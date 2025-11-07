Andria, un 18enne alla guida investe un 16enne: ragazzo in coma

Incidente stradale ad Andria, dove un ragazzo di 16 anni è stato ricoverato in stato di coma presso l'ospedale di Bonomo dopo essere stato investito da un'auto mentre a piedi attraversava via Gramsci, strada del centro cittadino. L'incidente è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì scorsi, ma la notizia è stata diffsa solamente nella giornata di oggi. Alla guida dell'auto c'era un diciottenne che si è fermato a prestare soccorso e che sarebbe risultato negativo all'alcoltest. Al momento, il giovane risulta indagato per lesioni. La sua auto è stata sottoposta a sequestro mentre su quanto successo sono in corso le indagini dei carabinieri.