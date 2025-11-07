Offerte Sky
Esplosione in una palazzina nel Torinese: due feriti di cui uno grave

E' successo intorno alle 7, in una palazzina di 4 piani situata a Rivarolo Canavese. A causare la deflagrazione forse una fuga di gas. Stando alle prime informazioni emerse, sono due le persone ferite: marito e moglie

Due persone ferite, di cui una in maniera grave. Questo il bilancio dell'esplosione avvenuta in una palazzina di via Farina 102, questa mattina, a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino. L'esplosione si è verificata intorno alle 7, forse a causa di una fuga di gas in un alloggio del secondo piano. I feriti sono marito e moglie, che sono stati entrambi trasportati in ospedale. Più gravi le condizioni della donna, che è stata elitrasportata al Cto del capoluogo piemontese. La palazzina è stata evacuata per precauzione e sono attualmente in corso le indagini dei vigili del fuoco e dei carabinieri della compagnia di Ivrea per chiarire le cause dell'incidente. 

La palazzina interessata dall'esplosione nel Torinese
