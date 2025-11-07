Offerte Sky
Bergamo, furto a casa del giocatore interista Bastoni: rubati preziosi

Cronaca

Il colpo mentre era a San Siro in campo contro il Kairat per la partita di Champions League.  I malviventi, almeno quattro persone

Ladri in azione nella serata di mercoledì nella villa del difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni, a Castelli Calepio, in provincia di Bergamo.   Il furto sarebbe avvenuto intorno alle 18, mentre il calciatore era impegnato allo stadio di San Siro nella sfida di Champions League contro i kazaki del Kairat. Al momento del colpo l'abitazione era vuota. I malviventi, almeno quattro persone, in pochi minuti avrebbero fatto razzia di borse e orologi di valore (tra cui due Rolex) per poi dileguarsi prima dell'arrivo della vigilanza e dei carabinieri. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Bergamo. Bastoni è nativo del Cremasco ma ha casa nella Bergamasca dove si è anche sposato.

