Bergamo, furto a casa del giocatore interista Bastoni: rubati preziosi

Ladri in azione nella serata di mercoledì nella villa del difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni, a Castelli Calepio, in provincia di Bergamo. Il furto sarebbe avvenuto intorno alle 18, mentre il calciatore era impegnato allo stadio di San Siro nella sfida di Champions League contro i kazaki del Kairat. Al momento del colpo l'abitazione era vuota. I malviventi, almeno quattro persone, in pochi minuti avrebbero fatto razzia di borse e orologi di valore (tra cui due Rolex) per poi dileguarsi prima dell'arrivo della vigilanza e dei carabinieri. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Bergamo. Bastoni è nativo del Cremasco ma ha casa nella Bergamasca dove si è anche sposato.