La madre, Roberta Carassai, avrebbe ricevuto decine di segnalazioni che individuerebbero il giovane, di cui non si hanno notizie dal 2020, a Torino. "La speranza c’è, non ho mai ricevuto tante segnalazioni come negli ultimi giorni”, ha detto Carassai. Secondo alcuni testimoni, Venturelli sarebbe stato avvistato nei pressi della Galleria San Federico e anche tra la stazione di Porta Susa e corso San Martino

Sono trascorsi cinque anni dalla scomparsa di Alessandro Venturelli, il giovane di Sassuolo di cui non si hanno notizie dal 2020. Di recente la madre, Roberta Carassai, avrebbe ricevuto decine di segnalazioni che individuerebbero il giovane a Torino. La donna si sarebbe quindi recata nel capoluogo piemontese alla ricerca del figlio, ma al momento non sarebbe ancora riuscita a rintracciarlo. “Cerco di rimanere calma, ma la speranza c’è. Non ho mai ricevuto tante segnalazioni come negli ultimi giorni”, ha riferito la donna. Come ha riferito Il Messaggero, Venturelli si era allontanato da casa nel 2020 a seguito di una lite con i genitori senza fornire più notizie di sé. Secondo alcune segnalazioni, il giovane sarebbe stato avvistato nei pressi della Galleria San Federico e anche tra la stazione di Porta Susa e corso San Martino.

L'appello della madre

“Mi ha raggiunto una catena incredibile di solidarietà da Torino, mi descrivono tutti un ragazzo educato e corretto che chiede cibo più che soldi. Io ci rivedo il mio Ale”, ha raccontato ancora la madre alla trasmissione Chi l'ha visto. Un altro testimone ha riferito di aver incontrato Venturelli che lo avrebbe "fermato, ma non per chiedere soldi, bensì perché aveva fame". E ancora: "Aveva i capelli lunghi e il viso e familiare come nella foto". Carassai ha poi lanciato un appello al figlio: “Io e papà non siamo arrabbiati e siamo pronti a rispettare ogni tua scelta, ma abbiamo bisogno di sapere che ci sei e stai bene. Vogliamo offriti il nostro aiuto a 360 gradi. Non potevo restare ferma. Ho aspettato, ho verificato, ma quando le segnalazioni sono diventate sessanta ho deciso: devo cercare mio figlio”.

Le ricerche a Napoli nel 2023

Nel 2023 Carassai aveva lanciato un altro appello a Napoli. "Se qualcuno avesse la fortuna di incontrare Alessandro gli faccia una foto e chiami le forze dell'ordine: vi prego, aiutatemi, quello che sto passando è una cosa talmente atroce che non riesco neppure a spiegarla", aveva detto la donna.

Già nel 2023, diverse persone avrebbero riconosciuto Venturelli in vari quartieri napoletani dal singolare tatuaggio sul braccio: una sequenza di numeri romani e un quadrifoglio. "Alessandro si è volatilizzato nel nulla, è stato aperto un fascicolo per sequestro di persona ritenendo che possa non essersi allontanato da solo a causa della fragilità psicologica che lo affliggeva in quel periodo ma la procura dopo le indagini ha deciso presentare richiesta di archiviazione del fascicolo", aveva detto l'avvocato Claudio Falleti, legale di Roberta.