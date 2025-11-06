Offerte Sky
Torino, lo studente colpito dalla bicicletta lanciata dai Murazzi si è laureato

Il 26enne, rimasto ferito gravemente dopo l'incidente avvenuto gel gennaio 2023, ha discusso la tesi e conseguito la laurea in Medicina alle Molinette. "Una grande emozione, un cammino lungo, è bello arrivare al proprio obiettivo nonostante tutto", ha detto 

Mauro Glorioso, lo studente colpito da una bicicletta lanciata ai Murazzi a Torino, si è laureato in Medicina e Chirurgia. Il 26enne, rimasto ferito gravemente dopo l'incidente avvenuto gel gennaio 2023, ha discusso la tesi e conseguito la laurea alle Molinette. “È una grande emozione, è stato un cammino lungo. È bello arrivare al proprio obiettivo, nonostante tutto”, ha raccontato Glorioso. Poi ha aggiunto: “Ho imparato che bisogna affrontare un problema alla volta: il primo era laurearmi, e per fortuna si è risolto. Ora mi piace l’idea di avere tempo per decidere del mio futuro. Ho qualche progetto in mente, ma chissà… La scienza è bella proprio perché ti permette di esplorare, di scegliere”.

L'incidente ai Murazzi

Per l'episodio, avvenuto la sera fra il 20 e il 21 gennaio 2023, è stata condannata in primo grado una ragazza di 20 anni. Glorioso, che era insieme ad alcuni amici sul lungo fiume in attesa di entrare in un locale, era stato colpito da una biciletta elettrica lasciata cadere dall'alto dell'argine dei Murazzi del Po. Il giovane era ferito in maniera gravissima. 

Torino, lo studente colpito da bici lanciata dai Murazzi si è laureato

