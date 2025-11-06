Torino, lo studente colpito da bici lanciata dai Murazzi si è laureato

Mauro Glorioso, lo studente colpito da una bicicletta lanciata ai Murazzi a Torino, si è laureato in Medicina e Chirurgia. Il 26enne, rimasto ferito gravemente dopo l'incidente avvenuto gel gennaio 2023, ha discusso la tesi e conseguito la laurea alle Molinette. “È una grande emozione, è stato un cammino lungo. È bello arrivare al proprio obiettivo, nonostante tutto”, ha raccontato Glorioso. Poi ha aggiunto: “Ho imparato che bisogna affrontare un problema alla volta: il primo era laurearmi, e per fortuna si è risolto. Ora mi piace l’idea di avere tempo per decidere del mio futuro. Ho qualche progetto in mente, ma chissà… La scienza è bella proprio perché ti permette di esplorare, di scegliere”.