Vicenza, incendio ai magazzini Munari di Thiene: fiamme altissime FOTO

Vicenza, incendio ai magazzini Munari di Thiene: fiamme altissime e danni ingenti. FOTO

Cronaca

Una colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza. L'allarme ai vigili del fuoco ha fatto arrivare sul posto diverse squadre dei pompieri, che hanno evacuato la struttura con i dipendenti che si sono riversati in strada. Nessuna persona al momento risulta ferita

Un violento incendio è divampato nel primo pomeriggio nei magazzini Munari di via Europa a Thiene, in provincia di Vicenza, provocando una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Le fiamme, alte decine di metri, hanno rapidamente avvolto il capannone che ospita giocattoli e articoli per la casa.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. La struttura è stata evacuata in pochi minuti: tutti i dipendenti sono riusciti a uscire e si sono riversati in strada, mentre non si registrano feriti.

Sul luogo dell’incendio è arrivato anche il sindaco di Thiene, Giampi Michelusi, per seguire da vicino l’evolversi della situazione. Le cause del rogo non sono ancora note, ma le prime stime parlano di danni molto ingenti. Le operazioni dei pompieri proseguono senza sosta per domare completamente le fiamme e impedire che il fuoco si estenda alle strutture vicine.

