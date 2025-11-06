Vicenza, incendio ai magazzini Munari di Thiene: fiamme altissime FOTO

Una colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza. L'allarme ai vigili del fuoco ha fatto arrivare sul posto diverse squadre dei pompieri, che hanno evacuato la struttura con i dipendenti che si sono riversati in strada. Nessuna persona al momento risulta ferita

Un violento incendio è divampato nel primo pomeriggio nei magazzini Munari di via Europa a Thiene, in provincia di Vicenza, provocando una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Le fiamme, alte decine di metri, hanno rapidamente avvolto il capannone che ospita giocattoli e articoli per la casa.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. La struttura è stata evacuata in pochi minuti: tutti i dipendenti sono riusciti a uscire e si sono riversati in strada, mentre non si registrano feriti.