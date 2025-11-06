Offerte Sky
Pescara, sostanza urticante al liceo Misticoni: evacuata la scuola

Cronaca
©Ansa

Una sostanza urticante si è diffusa all'interno degli ambienti dell'istituto di viale Kennedy, provocando malori tra i presenti. I sintomi principali, per studenti, docenti e personale, sono stati tosse e lacrimazione. La scuola è stata evacuata e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con tre ambulanze, tra cui la medicalizzata, i vigili del fuoco con il nucleo Nbcr e la polizia

Emergenza al liceo artistico Mibe di Pescara. Una sostanza urticante si è diffusa all'interno degli ambienti dell'istituto di viale Kennedy, provocando malori tra i presenti. I sintomi principali, per studenti, docenti e personale, sono stati tosse e lacrimazione. La scuola è stata evacuata, mentre sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con tre ambulanze, tra cui la medicalizzata, i vigili del fuoco con il nucleo Nbcr e la polizia, per accertare quanto avvenuto. Come si apprende da fonti sanitarie, alcuni studenti sono stati accompagnati in pronto soccorso dai genitori, mentre altri sono stati trattati sul posto.  

