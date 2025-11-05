Rovigo, spara a un ladro ma non è indagato. Meloni: "Difesa legittima"

Offerte Sky
Rapina a Rovigo, spara a un ladro ma non è indagato. Meloni: "Difesa sempre legittima"

Cronaca
©Ansa

La premier ha commentato il caso dell'uomo di 68 anni che ha ferito un ladro durante una tentata rapina in casa sua a Grignano, in provincia di Rovigo. Il 68enne, in base alle nuove norme sulla legittima difesa, non risulta indagato. La premier: "La difesa è sempre legittima". Come ha precisato la procura, l'inchiesta "procede allo stato contro ignoti per il delitto, in ipotesi accusatoria, di tentata rapina aggravata"

ascolta articolo

"La difesa è sempre legittima". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato sui social il caso dell'uomo di 68 anni che ha ferito un ladro durante una tentata rapina in casa sua a Grignano, in provincia di Rovigo. Il 68enne, in base alle nuove norme sulla legittima difesa, non risulta indagato. La procura di Rovigo, in una nota, ha sottolineato che l'inchiesta "procede allo stato contro ignoti per il delitto, in ipotesi accusatoria, di tentata rapina aggravata dall'essere gli autori armati, travisati, per aver commesso i fatti all'interno di un luogo di abitazione". Nel frattempo, la polizia ha sentito il 68enne e altri testimoni, e ha visionato le telecamere della zona per risalire al commando che ha agito con il volto coperto da passamontagna. 

La rapina

Secondo le prime ipotesi, uno dei responsabili della rapina è rimasto ferito dopo la reazione del 68enne che avrebbe sparato più colpi. La questura di Rovigo ha allertato gli ospedali della zona per accertare se qualche persona è ricorsa alle cure mediche per una ferita d'arma da fuoco.

