Rovigo, spara a un ladro ma non è indagato. Meloni: "Difesa legittima"

"La difesa è sempre legittima". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato sui social il caso dell'uomo di 68 anni che ha ferito un ladro durante una tentata rapina in casa sua a Grignano, in provincia di Rovigo. Il 68enne, in base alle nuove norme sulla legittima difesa, non risulta indagato. La procura di Rovigo, in una nota, ha sottolineato che l'inchiesta "procede allo stato contro ignoti per il delitto, in ipotesi accusatoria, di tentata rapina aggravata dall'essere gli autori armati, travisati, per aver commesso i fatti all'interno di un luogo di abitazione". Nel frattempo, la polizia ha sentito il 68enne e altri testimoni, e ha visionato le telecamere della zona per risalire al commando che ha agito con il volto coperto da passamontagna.