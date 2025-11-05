Palermo, vigile travolto da auto mentre era in servizio: è grave

L'agente della polizia locale è stato investito mentre era in servizio per regolare il traffico. È stato portato in ospedale, in codice rosso, con un esteso trauma alla testa

Un agente della Polizia municipale di Palermo è stato travolto da un'auto mentre era in servizio per regolare il traffico nei pressi della Casa del fanciullo. Ha riportato un esteso trauma alla testa ed è stato condotto in ambulanza all'ospedale Buccheri La Ferla in codice rosso. Sul posto i colleghi della Municipale per i rilievi e ricostruire la dinamica dei fatti. "Ancora una volta - afferma la consigliera comunale Tiziana D'Alessandro - questo drammatico episodio ci ricorda quanto sia difficile e rischioso il lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Polizia Municipale: un lavoro usurante, spesso sottovalutato, che espone costantemente a pericoli e situazioni di grande stress, ma che resta fondamentale per la sicurezza della città e dei cittadini".

Nei prossimi giorni tavolo tecnico su sicurezza stradale

Per D'Alessandro "la sicurezza stradale è ormai un tema urgente e prioritario, che non può più essere rimandato. Proprio per questo, nei prossimi giorni si insedierà il Tavolo tecnico sulla sicurezza stradale, che avrà il compito di mettere in campo strategie concrete e una regia comune tra Regione siciliana, Città metropolitana, Comune di Palermo, Polizia municipale e Motorizzazione civile. Un lavoro condiviso per individuare soluzioni efficaci, migliorare la prevenzione e ridurre i rischi per chi ogni giorno vive, lavora e si muove sulle nostre strade - conclude -. Un pensiero affettuoso al collega ferito e a tutti gli agenti che, con dedizione e coraggio, continuano a svolgere il proprio servizio a tutela della collettività".