Minore torturato a Torino: sequestrati cellulari a 3 ragazzi

Proseguono le indagini dei carabinieri che hanno sequestrato i telefoni cellulari a tre minori, accusati di avere sequestrato e usato violenza su un loro coetaneo nella notte di Halloween. Si tratta di due ragazzi e una ragazza di 14, 15 e 16 anni. Coordinati dalla procura per i minorenni di Torino, guidata dalla procuratrice Emma Avezzù, gli inquirenti stanno raccogliendo elementi per chiarire la vicenda. Nei dispositivi potrebbero esserci i video di quanto accaduto: a filmare sarebbero stati gli stessi adolescenti, che al momento non sono ancora stati ascoltati. I tre avrebbero tolto con la forza il cellulare al 15enne, vittima dei presunti soprusi, restituendoglielo solo dopo alcune ore.

La restituzione del telefono al ragazzo è avvenuta alla stazione ferroviaria di Porta Nuova di Torino, quando è stato lasciato dal gruppo. In quel momento la madre è riuscita finalmente a contattarlo, dopo averci provato in continuazione. La donna, in un post pubblicato dopo la denuncia, racconta di non essere riuscita a rintracciare il figlio per ore: il ragazzo, secondo quanto riferito, avrebbe dovuto trascorrere la notte dal nonno, dove però non è sarebbe arrivato. Secondo quanto ricostruito, i ragazzini conoscevano il quindicenne, nell'ambito scolastico. Considerata l'età dei protagonisti e la situazione delicata del quindicenne, sulla vicenda vige il massimo riserbo da parte degli inquirenti.