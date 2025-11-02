Elia Del Grande, chi è il killer della “strage dei fornai” ora in fuga

Un passato di abusi di droghe, l’accoltellamento di un tassista, Poi nel 1998, quando aveva 22 anni, uccise a Cadrezzate il padre, la madre e il fratello che si opponevano alle nozze con una ragazza di Santo Domingo. Condannato a 30 anni di carcere, ne ha scontati 25 e ha espiato la sua pena ma era ritenuto ancora “socialmente pericoloso”. Mandato in una casa lavoro in provincia di Modena, ha fatto perdere le sue tracce ed è ricercato ascolta articolo

Continuano le ricerche di Elia Del Grande, il 49enne condannato a trent'anni di carcere per la cosiddetta “strage dei fornai”. Il 7 gennaio 1998, all'età di 22 anni, sterminò la sua famiglia uccidendo padre, madre e fratello a Cadrezzate nel Varesotto. Aveva scontato 25 anni di pena ed estinto il suo debito con la giustizia ma era destinatario di una misura di sicurezza poiché ritenuto ancora “socialmente pericoloso”. Era stato quindi destinato a una casa lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Alcuni giorni fa però ha fatto perdere le sue tracce ed è attualmente ricercato.

La droga e i primi reati Già prima della strage familiare, Del Grande era noto in paese per gli abusi di stupefacenti. Poco più che maggiorenne si era reso responsabile dell'aggressione a un tassista che venne colpito con numerose coltellate, causandogli la perdita di un occhio. Per provare a tenerlo lontano dai guai, il ragazzo venne mandato a Santo Domingo dove la famiglia possedeva alcune proprietà immobiliari. Lì Elia Del Grande conobbe una ragazza con cui iniziò una relazione, osteggiata dalla famiglia. La strage Del Grande fu il protagonista di quella che è passata alle cronache come "la strage dei fornai": il 7 gennaio 1998, dopo aver assunto cocaina, uccise il padre Enea, 58 anni, la madre Alida, 53, e il fratello Enrico, 27, in casa a colpi di fucile. La famiglia era molto conosciuta in zona poiché titolare di una nota impresa di panificazione. Il triplice omicidio fu ricondotto a contrasti familiari legati alla sua frequentazione con una ragazza di Santo Domingo. La famiglia si sarebbe opposta alle nozze. Dopo la strage fuggì in Svizzera, ma venne presto fermato. Confessò subito il triplice delitto e ha scontato in carcere 25 dei 30 anni ai quali era stato condannato in Appello dopo che in primo grado prese l'ergastolo e dopo il riconoscimento della semi-infermità mentale.