Clochard ucciso nel Torinese, ha confessato il 62enne fermato per l'omicidio

Cronaca

Margin Wojciechowski, 43 anni, viveva in una baracca alla periferia di Venaria Reale, tra la riva del torrente Stura e i binari della linea ferroviaria Torino-Ceres, ed era stato trovato senza vita coi segni di colpi di pistola di piccolo calibro il 19 gennaio del 2024 

A oltre un anno e mezzo di distanza c'è un presunto colpevole per l'omicidio di un senzatetto avvenuto il 19 gennaio del 2024 nel Torinese. Margin Wojciechowski, all'epoca 43 anni, viveva in una baracca alla periferia di Venaria Reale, tra la riva del torrente Stura e i binari della linea ferroviaria Torino-Ceres, ed era stato trovato senza vita coi segni di colpi di pistola di piccolo calibro. A sparare sarebbe stato un commesso del posto, Gualtiero Franchino, 62 anni, fermato nei giorni scorsi dal carabinieri del nucleo investigativo di Torino e dai colleghi della compagnia di Venaria Reale.

La confessione

L’uomo ha confessato dopo che gli investigatori sono andati a sequestrargli un orologio su cui sono state trovate tracce di ricerche a proposito della distanza a cui una pistola come la sua avrebbe potuto uccidere. Avrebbe sparato al clochard polacco dopo una lite. Il senzatetto poi sarebbe riuscito a chiedere aiuto, ma all'arrivo dei soccorritori era ormai privo di vita. Secondo quanto scrivono il Corriere di Torino e La Stampa, Franchino ha raccontato di essere andato a passeggiare lungo il torrente col cane e che il clochard avrebbe estratto un coltello quando l'animale era entrato nella sua baracca. "Non volevo ucciderlo - è quanto ha affermato il 62enne -. In effetti avrei potuto sparare alle gambe o solo minacciarlo. Ho sparato senza mirare, pensavo tra me e me di non averlo colpito, anche perché non ho visto sangue ed è rimasto in piedi dopo i colpi. Speravo non fosse morto, ho fatto delle ricerche su internet, seguendo le notizie di cronaca su quell'uomo".

