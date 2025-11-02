Clochard ucciso nel Torinese, ha confessato il 62enne fermato

La confessione

L’uomo ha confessato dopo che gli investigatori sono andati a sequestrargli un orologio su cui sono state trovate tracce di ricerche a proposito della distanza a cui una pistola come la sua avrebbe potuto uccidere. Avrebbe sparato al clochard polacco dopo una lite. Il senzatetto poi sarebbe riuscito a chiedere aiuto, ma all'arrivo dei soccorritori era ormai privo di vita. Secondo quanto scrivono il Corriere di Torino e La Stampa, Franchino ha raccontato di essere andato a passeggiare lungo il torrente col cane e che il clochard avrebbe estratto un coltello quando l'animale era entrato nella sua baracca. "Non volevo ucciderlo - è quanto ha affermato il 62enne -. In effetti avrei potuto sparare alle gambe o solo minacciarlo. Ho sparato senza mirare, pensavo tra me e me di non averlo colpito, anche perché non ho visto sangue ed è rimasto in piedi dopo i colpi. Speravo non fosse morto, ho fatto delle ricerche su internet, seguendo le notizie di cronaca su quell'uomo".