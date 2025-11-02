Offerte Sky
Messina, 16enne ucciso a colpi di pistola: tre fermati

Cronaca

L'agguato a Capizzi. I fermati sono un uomo di 48 anni e i suoi figli di 18 e 20 anni. A sparare, secondo gli inquirenti, sarebbe stato il 20enne, mentre il padre e il fratello lo avrebbero accompagnato. Secondo i carabinieri, il vero obiettivo non sarebbe stato il 16enne deceduto e nenanche un 22enne rimasto ferito in modo non grave, ma un'altra persona

Un ragazzo di 16 anni, Giuseppe Di Dio, è stato ucciso ieri sera a colpi di pistola in un agguato in via Roma a Capizzi (Messina) mentre un ragazzo di 22 è rimasto ferito lievemente. I carabinieri hanno fermato tre persone. I fermati sono un uomo di 48 anni e i suoi figli di 18 e 20 anni. A sparare, secondo gli inquirenti, sarebbe stato il 20enne, mentre il padre e il fratello lo avrebbero accompagnato. Secondo i carabinieri, il vero obiettivo dell'agguato non sarebbero stati né il 16enne deceduto né il 22enne rimasto ferito in modo non grave, ma un'altra persona. Alla base, ci sarebbero dissidi personali. I tre fermati sono indiziati di omicidio, tentato omicidio, detenzione abusiva di armi e detenzione di arma da fuoco clandestina, lesioni personali e ricettazione. L'arma che è stata recuperata aveva la matricola abrasa.

