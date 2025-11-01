Taranto, sassi e oggetti contro bus: un autista ferito ad un occhio

Autista ferito a Massafra (Taranto)

Nel comune di Massafra, in particolare, un autista delle linee del Ctp, Consorzio trasporti pubblici, è stato ferito ad un occhio ed è stato soccorso dai medici dell'ospedale locale. Lo hanno confermato i sindacati dei trasporti Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal. "L'autobus che percorreva corso Roma a Massafra, è stato oggetto del lancio di grosse palle di carta inzuppate d'acqua che sono entrate dal finestrino colpendo l'occhio sinistro dell'autista", è stato riferito. "Dopo aver arrestato l'autobus in sicurezza, l'autista ha chiamato forze dell'ordine e 118. Condotto in ospedale, gli sono stati refertati 6 giorni di prognosi". Secondo gli stessi sindacati "non è più accettabile che la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini sia affidata alla fortuna o a promesse non mantenute. Il fenomeno delle sassaiole non è più un gioco di ragazzi, ma una piaga sociale che coinvolge gruppi organizzati e che rappresenta un vero attacco alle al servizio pubblico".

Danneggiamenti a Taranto

Stessi momenti di paura anche a Taranto, dove due autobus di Kyma Mobilità sono stati colpiti da alcuni sassi nel quartiere Paolo VI. I vetri andati in frantumi hanno seminato il panico tra autisti e passeggeri, in questo caso senza feriti. Il sindacato aziendale Sinai ha parlato di "ennesima notte di violenza e vandalismo contro i mezzi pubblici", ricordando di aver chiesto nei giorni scorsi misure preventive e controlli straordinari per evitare nuovi episodi. "Ignoti teppisti hanno colpito con il lancio di pietre, mettendo in serio pericolo l'incolumità di autisti e cittadini", ha fatto sapere ancora il Sinai, precisando che l'azienda aveva chiesto al Prefetto il rientro anticipato dei mezzi, ma che la richiesta è stata respinta. "È inaccettabile - ha ribadito il sindacato - che chi lavora per garantire un servizio essenziale debba subire aggressioni o rischiare la vita".