Cagliari, scontri tra polizia e manifestanti del corteo antifascista

Cronaca
©Ansa

I dimostranti hanno cercato più volte di forzare lo sbarramento e raggiungere il corteo di Blocco Studentesco, poi tra via Lanusei e via Sonnino, oltre gli idranti, è partita la carica degli agenti antisommossa

Scontri tra polizia e manifestanti del corteo antifascista a Cagliari, tra via Lanusei e via Sonnino, in pieno centro cittadino. Durante uno dei tentativi di superare il cordone di polizia e raggiungere il corteo di Blocco Studentesco, a poche centinaia di metri, un gruppo ha provato a forzare lo sbarramento e oltre gli idranti è partita la carica degli agenti antisommossa. Tre manifestanti sono stati fermati e trasferiti nelle camionette. Un'altra persona che invece stava filmando il presidio di Blocco Studentesco è stata identificata dopo alcuni momenti di tensione.

Idranti sui manifestanti

Già in precedenza c’erano stati diversi tentativi di forzare il cordone di polizia da parte degli antifascisti, respinti con gli idranti dalle camionette del Reparto Mobile. Dopo il primo tentativo di superare lo sbarramento delle forse dell'ordine in via Sonnino, gli antifascisti hanno provato nuovamente in Via Lanusei, cercando di aggirare tutti i blocchi della polizia ma non ci sono riusciti e sono stati nuovamente fermati. Nel frattempo si è consluso il corteo, autorizzato, di Blocco Studentesco che è tornato in piazza Repubblica dopo un breve tragitto nel quale sono state agitate bandiere e gridati slogan anche contro il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Torino, tensioni a corteo Pro Gaza: due agenti feriti

