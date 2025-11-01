Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Travolto da cancello durante giro di controllo, muore vigilantes nel Beneventano

Cronaca
©Ansa

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato schiacciato da un cancello in ferro a ridosso della stazione ferroviaria di Tufara Valle, nel territorio di Apollosa, che, per cause in corso di accertamento, è uscito dai binari schiantandosi al suolo

ascolta articolo

Una guardia giurata è morta nella notte dopo essere stata travolta da un cancello in ferro a ridosso della stazione ferroviaria di Tufara Valle, nel territorio di Apollosa (provincia di Benevento), chiusa da alcuni anni per i lavori di rifacimento dell'intera linea ferroviaria dell'Eav. La vittima aveva 55 anni ed era di Benevento. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, che stava lavorando in zona, è finito sotto al cancello che, per cause in corso di accertamento, è uscito dai binari schiantandosi al suolo.  Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri e l'ambulanza del 118, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. 

Cronaca: Ultime notizie

Travolto da cancello durante giro di controllo, muore vigilantes

Cronaca

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato schiacciato da un cancello in ferro a ridosso...

Poliziotto muore dopo scontro con Suv nel Napoletano, autista in fuga

Cronaca

Il poliziotto Aniello Scarpati è morto nella notte dopo un violento scontro frontale tra la...

Giustizia, come funziona la separazione delle carriere in Europa

Cronaca

Il Parlamento italiano ha approvato definitivamente la riforma che introduce la separazione delle...

Covid, Marcello Minenna assolto a Forlì. Legali: “Restituita dignità"

Cronaca

L'ex direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed ex assessore della Regione...

Bari, travolto mentre soccorre un automobilista: morto 25enne

Cronaca

È di un morto e di un ferito il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle sei del mattino di...

Cronaca: i più letti