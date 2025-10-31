Sgarbi ad Arpino, breve visita a sorpresa nel comune di cui è sindaco

Il critico d'arte compare nelle immagini diffuse sui suoi canali social mentre siede dietro alla scrivania del palazzo comunale insieme al vicesindaco Massimo Sera e ad altri membri dell'amministrazione. Sgarbi "parteciperà alle prossime riunioni di Giunta, molto probabilmente da remoto ma in ogni caso ci sarà", ha fatto sapere Sera ascolta articolo

Un breve ritorno dietro la scrivania nel Municipio di Arpino per Vittorio Sgarbi. Il sindaco del comune nella provincia di Frosinone, che ormai da tempo a causa dei suoi problemi di salute non si recava in città, si è presentato quasi a sorpresa intorno alle 16:45 di ieri, 30 ottobre, dopo aver avvisato il vicesindaco Massimo Sera. Sgarbi è stato accolto dal suo secondo e da altri membri dell'amministrazione comunale che compaiono insieme al critico d’arte in una serie di immagini che sono state condivise sui social dal profilo Instagram dell’ufficio stampa di Sgarbi e poi rilanciate dal suo account personale.

Immagini condivise sui social Le immagini durano circa 60 secondi e sono accompagnate dalla scritta “Ritorno ad Arpino”: ritraggono il sindaco nel palazzo municipale, seduto dietro ad una delle scrivanie. Viso pallido e un po’ dimagrito, Vittorio Sgarbi si vede per tre secondi mentre ha il capo chino sullo schermo di un cellulare. Il critico, ex segretario alla Cultura, non tornava nel comune di cui è primo cittadino da sei mesi, ovvero da quando i problemi di depressione lo hanno costretto a un ricovero e a cure impegnative. Per Sgarbi non si è trattato di una visita di cortesia: il sindaco ha voluto fare il punto sulle pratiche che aveva lasciato ed ha chiesto come ci si stia organizzando per il Natale, quali iniziative si stanno allestendo per attirare visitatori e stimolare il commercio.

Vicesindaco: "Sgarbi parteciperà a prossime riunioni" Il vicesindaco Massimo Sera ha affermato di non aver trovato Sgarbi affaticato: “Ha fatto tutte le scale del palazzo municipale da solo e senza mai fermarsi, ha visitato il palazzo nel quale ci siamo spostati e dopo una breve riunione ha voluto fare una passeggiata nella piazza principale". Vittorio Sgarbi, ha riferito il suo vice, ha detto “che parteciperà alle prossime riunioni di Giunta, molto probabilmente da remoto ma in ogni caso ci sarà". Parla poco, non ha la verve per la quale è diventato famoso "ma mi ha fatto una buona impressione ed è stato contento di tornare nella sua città", ha concluso Sera.