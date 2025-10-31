Meteo, allerta maltempo per pioggia e nubifragi: le regioni a rischio. Le previsioniCronaca
Introduzione
La perturbazione che sta attraversando l’Italia continuerà a portare condizioni meteo instabili anche nelle prossime ore, con piogge diffuse e temporali soprattutto in alcune aree del Paese. La giornata di Halloween si apre sotto un cielo grigio e un’atmosfera tipicamente autunnale, con nubi compatte, piogge sparse e aria umida. Alla base di questo quadro troviamo un profondo vortice ciclonico posizionato poco a est del Regno Unito, la cui influenza raggiunge la Penisola convogliando una perturbazione intensa diretta in particolare verso le regioni del Sud. Ecco nel dettaglio le previsioni meteo delle prossime ore e dei prossimi giorni, secondo IlMeteo.it.
Quello che devi sapere
Precipitazioni e temporali: focus sul Sud
Nelle prime ore del mattino, molte zone del Centro e del Nord resteranno coperte da nuvolosità diffusa, con qualche debole pioggia soprattutto sul versante tirrenico. Il peggioramento più marcato, però, riguarderà il Sud dove si attendono forti piogge e qualche temporale. Il maltempo si intensificherà sul basso Tirreno e sull’area orientale della Sicilia, per poi spostarsi verso i settori ionici nel corso della giornata. Fenomeni particolarmente intensi sono previsti sulla Calabria meridionale, sulle coste della Basilicata e sul Salento, dove potranno verificarsi rovesci insistenti, temporali forti, locali nubifragi e possibili criticità idrogeologiche. Solo in serata e nella notte è attesa una graduale attenuazione.
Allerta arancione sulla Calabria
La Protezione civile ha emesso un avviso meteo che prevede, per oggi, allerta arancione sulla Calabria ionica e allerta gialla su parte di Basilicata, Puglia, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sardegna, Toscana, restanti settori della Calabria e su tutta la Sicilia.
Situazione sul resto del Paese
Sul resto dell’Italia la giornata rimarrà nuvolosa e uggiosa, ma senza fenomeni rilevanti. Centro e Nord continueranno a essere interessati da cieli coperti o parzialmente nuvolosi, con precipitazioni scarse o assenti.
Nebbia in aumento dalla sera
Con il calare della sera, l’attenzione si sposterà anche sulla nebbia, attesa sulle pianure del Nord e nelle vallate interne del Centro. Questo potrebbe generare difficoltà alla circolazione, specie nelle ore serali e notturne.
Un Halloween dal sapore autunnale
Il quadro complessivo restituisce un Halloween dal clima pienamente autunnale: piogge e temporali al Sud, atmosfera cupa sulle restanti regioni e nebbia in aumento al Nord e su parte del Centro. Una giornata caratterizzata da condizioni meteo avverse per molte aree del Paese.
Weekend: breve tregua e nuovo peggioramento
Per il fine settimana è prevista una breve pausa dal maltempo: Ognissanti offrirà una tregua, con condizioni più stabili sul territorio. Per la giornata dedicata alla Commemorazione dei Defunti, invece, è atteso un nuovo fronte, questa volta di origine atlantica e non simil-tropicale. Le piogge torneranno in modo diffuso dal pomeriggio soprattutto al Nord e sull’Alta Toscana, mentre sul resto del Paese il tempo si manterrà generalmente migliore, con coperture irregolari e precipitazioni più limitate.
Le previsioni di oggi
Al Nord: cielo molto nuvoloso o coperto con piogge sparse, più probabili al Nord-Ovest e sul Friuli Venezia Giulia. Venti da. Sud.
Al Centro: cielo molto nuvoloso o a tratti coperto. Sono previste delle precipitazioni piuttosto irregolari su Toscana e Lazio, asciutto altrove.
Al Sud: Giornata con cielo molto nuvoloso e precipitazioni sparse, più intense sui settori ionici. Venti deboli meridionali, mari mossi.
Le previsioni di sabato
Al Nord: giornata con molte nubi, locali nebbie in pianura e qualche piovasco intermittente sui settori occidentali. Venti deboli da sud.
Al Centro: la giornata trascorrerà con un tempo generalmente asciutto, ma il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni.
Al Sud: Giornata in gran parte stabile con cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Possibili piogge su Sicilia e Calabria ioniche.
Le previsioni di domenica
Al Nord: Giornata che trascorrerà con generali condizioni di maltempo con piogge diffuse e localmente intense in montagna e sulla Liguria.
Al Centro: tempo parzialmente soleggiato e cielo più coperto in Toscana dove peggiorerà a partire dalla sera. Venti da sud.
Al Sud: giornata con un tempo in prevalenza asciutto, ma il cielo si potrà vedere parzialmente nuvoloso su tutte le regioni. Venti variabili.