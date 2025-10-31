Meteo, allerta maltempo per pioggia e nubifragi: le regioni a rischio

Nelle prime ore del mattino, molte zone del Centro e del Nord resteranno coperte da nuvolosità diffusa, con qualche debole pioggia soprattutto sul versante tirrenico. Il peggioramento più marcato, però, riguarderà il Sud dove si attendono forti piogge e qualche temporale. Il maltempo si intensificherà sul basso Tirreno e sull’area orientale della Sicilia, per poi spostarsi verso i settori ionici nel corso della giornata. Fenomeni particolarmente intensi sono previsti sulla Calabria meridionale, sulle coste della Basilicata e sul Salento, dove potranno verificarsi rovesci insistenti, temporali forti, locali nubifragi e possibili criticità idrogeologiche. Solo in serata e nella notte è attesa una graduale attenuazione.

meteo - ©IPA/Fotogramma