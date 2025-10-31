Abruzzo, tre bambini cresciuti nel bosco: interviene la procura

I piccoli, tra i 6 e gli 8 anni, vivono con i genitori in un rudere isolato nell'area vicina a Vasto, senza acqua corrente e luce. E, soprattutto, senza andare a scuola. La procura locale, una volta venuta a conoscenza della situazione, ne ha chiesto l'affidamento oltre ad una limitazione della responsabilità genitoriale

Un intervento urgente per "grave pregiudizio" nei confronti di minori. E' quello che ha chiesto la procura minorile dell'Aquila, in Abruzzo, venuta a conoscenza della vicenda di tre bambini, tra i 6 e gli 8 anni, che vivono con i genitori in un rudere isolato nell'area vicina a Vasto, senza acqua corrente e luce. E, soprattutto, senza andare a scuola. La procura locale, in virtù della situazione così emersa, ha chiesto dunque l'affidamento dei piccoli e una limitazione della responsabilità genitoriale. Anche se, secondo il legale che assiste la famiglia, "i bambini stanno bene" e quella adottata dai due genitori "è una scelta di vita" dal momento che madre e padre "vogliono preservare il rapporto tra uomo e natura”.